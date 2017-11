Quinté + : les favoris du Prix À nous Paris

publié le 24/11/2017 à 07:31

15 chevaux seront, à 20h15, au départ du Prix À nous Paris ce vendredi 24 novembre. La course se déroule à l’hippodrome de Vincennes sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le N°11, BEN DE TORVIC

Le N°12, BLACK JACK FROM

Le N°10, BOSS DE BAUDRAIRIE

Le N°1, BINKY

Le N°8, BE COOL D'EB

Le N°7, BOLIDE DU GUET

Le N°4, BONCHAMP GEDE

Le N°16, BEL AUTEUR

Le bon favori

Le N°11, BEN DE TORVIC. Mon favori est BEN DE TORVIC, c'est presque un métronome, il l'a prouvé ces 4 dernières courses. Il est bien drivé, c'est une logique prioritaire.