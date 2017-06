Quinté + : les favoris du Prix Major Fridolin

publié le 12/06/2017 à 06:42

La course du lundi 12 juin a lieu à l’hippodrome de Compiègne. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix Major Fridolin sera donné à 13h47. Quelque 14 partants sont en lice, sur une distance de 1.400 mètres. Voici les favoris de Dominique Cordier :



Le 6 : Aprilios

Le 13 : Rakhsh



Le 5 : Crépusculedesdieux



Le 10 : Artplace



Le 2 : Nabucco



Le 14 : Hopeless



Le 4 : Snaad



Le 12 : Gaetano Donizetti

Le bon favori

Le 6, Aprilios, aurait préféré une distance plus longue mais il est en pleine forme et adore le bon terrain et il devrait se projeter rapidement en tête de la course.