Quinté + : les favoris du Prix Hubert de Catheu

publié le 16/11/2017 à 06:18

Seize chevaux seront à 13h47 au départ du Hubert de Catheu. La course se déroule à l'hippodrome de Fontainebleau sur une distance de 1.200 mètres. Un sprint, une nouvelle fois, avec des spécialistes dont beaucoup en quête de réhabilitation.



Le 2, Millfield

Cote entre 7 et 8/1. Lui en particulier. Il vient de décevoir après avoir bien fait mais avec des excuses. Je le reprends donc, mais sur la pointe des pieds.

Le 13, Orangefield

Cote entre 9 et 10/1. Ma dernière minute. Lui est régulier, bien engagé et il mérite un succès.



Le 1, Hopeless

Cote entre 12 et 13/1. Il revient dans sa catégorie après avoir visé plus haut. Malgré son poids, il peut bien faire.



Le 6, Dark Orbit

Cote entre 7 et 8/1. Il a l'air bien disposé, profitons-en.



Le 3, Ultimate Fight

Cote entre 6 et 7/1. Soumillon est confiant. Espérons que cela se passera mieux que mardi.



Le 10, Amadeus Wolfe Tone

Cote entre 18 et 20/1. Un outsider qui me plait. Il est en forme mais monte de catégorie.



Le 5, Ross Castle

Cote entre 12 et 13/1. Encore un concurrent qui doit rassurer.



Le 16, Des Années Folles

Cote entre 14 et 15/1. Elle vient de surprendre mais elle avait le droit de le faire. Elle peut confirmer.

Le bon favori

Le 2, Millfield

Cote entre 7 et 8/1. Lui en particulier. Il vient de décevoir après avoir bien fait mais avec des excuses. Je le reprends donc, mais sur la pointe des pieds.