Quinté + : les favoris du Prix Handicap Longines

publié le 14/07/2017 à 06:51

La course du vendredi 14 juillet a lieu à l’hippodrome de Saint-Cloud. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix Handicap Longines sera donné à 19h50. 16 partants sont en lice, sur une distance de 2.400 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 4, Grand Trianon

Cote entre 5 et 6/1.

Il fait partie de ceux-là et avait prouvé auparavant son aptitude à ce genre d'épreuves. Si cela veut sourire...

Le 13, Nardo,

Cote entre 10 et 12/1.

Ma dernière minute. Il est raccourci mais s'entend bien avec Ronan Thomas, qu'il retrouve. J'y crois à ce poids.



Le 2, Mr Gallivanter,

Cote entre 12 et 14/1.

Un gros outsider mais qui fait bien l'hippodrome.



Le 11, Temple Boy,

Cote entre 15 et 16/1.

Un autre malheureux de la fameuse course.



Le 7, Eagle Eyes,

Cote entre 10 et 12/1.

Lui a surpris dans la course en terminant 3ème. Pour une confirmation ?



Le 3, Brave Impact

Cote entre 13 et 15/1.

Il a été un peu baissé au poids.



Le 15, Swertia,

Cote entre 11 et 13/1.

Une nouvelle venue à ce niveau. Cette Royer a de l'avenir.



Le 5, Racing Bay,

Cote entre 21 et 23/1.

Un outsider valable.

Le bon favori

Le 4, Grand Trianon

Cote entre 5 et 6/1.

Il est bien connu dans cette catégorie. Il fait partie de ceux-là et avait prouvé auparavant son aptitude à ce genre d'épreuves. Il est associé à Christophe Soumillon. Le lot est à sa portée. Si cela veut sourire, c'est le favori de Bernard Glass.