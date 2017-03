Quinté + : les favoris du prix Grand National du trot Paris-Turf

publié le 29/03/2017 à 06:27

La course du mercredi 29 mars a lieu à l’hippodrome de Marseille-Borély. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du prix Grand National du trot Paris-Turf sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice sur une distance de 3.000 mètres.



Le 8, Aprion

Cote entre 6 et 7/1.

Il a une bonne réussite sur la piste, est en forme et bien engagé. Il peut aller loin. Méfiance.

Le 4, And de Saint Prest

Cote entre 10 et 12/1.

Il est irrégulier mais son entourage (les Martens) y compte.



Le 1, Alain d’Occagnes

Cote entre 21 et 23/1.

Un coup de poker car il est plus connu au monté. Mais c'est Anthony Barrier, qui aurait pu driver d'autres chevaux. À voir.



Le 9, Bon Copain

Cote entre 10 et 12/1.

Le mieux engagé du 1er poteau. Cela parait visé mais il n'est pas déferré.



Le 14, Bolide Jenilou

Cote entre 7 et 9/1.

Ma dernière minute. Il a couru contre bien meilleurs et est en forme. Cela dit, son driver ne le connait pas.



Le 12, Varus du Bocage

Cote entre 17 et 19/1.

Il faut qu'il parte sur la bonne jambe. Si c'est le cas, c'est un bon outsider.



Le 10, Buffalo de Beylev

Cote entre 15 et 16/1.

Une possibilité logique.



Le 5, Best du Hauty

Cote entre 10 et 12/1.

Attention à lui que j'ai placé trop loin. Il est chuchoté et en forme.