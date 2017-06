Quinté + : les favoris du prix Equidia Live (prix des Hauts-de-France)

publié le 04/06/2017 à 09:05

La course du dimanche 4 juin a lieu à l’hippodrome de Chantilly. Le montant de la tirelire est de 10 millions d’euros. Le départ du prix Equidia Live (prix des Hauts-de-France) sera donné à 15h30. 16 partants sont en lice, sur une distance de 1.600 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 3, Argentic

Cote entre 5 et 6/1. Il a mené et n'a terminé que 5ème de la course de référence. Cette fois il va attendre m'a dit Freddy Head. Il peut se réhabiliter.

Le 1, Touching The Sky

Cote entre 6 et 7/1. La 2ème de la fameuse épreuve. Elle était à belle cote. À elle de confirmer.



Le 4, Streets of Rio

Cote entre 8 et 9/1. Un Pantall qui fait bien l'hippodrome. Si son jockey est plus inspiré que samedi !



Le 6, Miss Julia Star

Cote entre 13 et 15/1. Elle est régulière et en forme mais porte du poids puisqu'elle vient de gagner. Pour une place.



Le 11, Shams Brazilero

Cote entre 15 et 16/1. Il n'a couru que trois fois et est difficile à situer dans cette catégorie. Affaire d'impression.



Le 9, Tresor

Cote entre 12 et 14/1. Il a des excuses à faire valoir la dernière fois. Il peut mieux faire en étant spéculatif.



Le 10, Black Dream

Cote entre 12 et 14/1. Un jockey (Mickaël Forest) qui fait toujours des cotes.



Le 15, Green Bay

Cote entre 19 et 22/1. Son entourage est mitigé mais il est régulier. Pour une surprise.