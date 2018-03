publié le 01/03/2018 à 06:27

17 partants s’élanceront, à 13h47, au départ du Prix Allix Courboy, jeudi 1er mars à l’hippodrome de Paris-Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.700 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 17, Alamo du Goutier

Cote entre 5 et 6/1. L’une des révélations de l'hiver car il a fait toutes les arrivées de ses courses. Bien engagé, c’est une bonne priorité comme Cash and Go.

Le 3, Cash And Go

Cote entre 5 et 6/1. Il a, lui, déjà remporté trois courses durant ces quatre mois. C’est le petit frère de Bold Eagle et il s’entend bien avec Franck Nivard. La base.

Le 12, Barrio Josselyn

Cote entre 9 et 10/1. JMB, à pied, est remplacé par Értic Raffin. C’est la course visée mais il y a du beau monde.



Le 13, Bad Boy Du Dollar

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Il revient en forme, comme les pensionnaires de Sylvain Roger qui ont mal débuté le meeting. C’était bien la dernière fois.



Le 14, Clif Du Pommereux

Cote entre 13 et 15/1. Un autre Roger qui a des moyens certains.



Le 7, Blues d’Ourville

Cote entre 18 et 20/1. Je l’ai oublié la dernière fois et mal m’en a pris. Il monte de catégorie mais est en forme.



Le 6, Attaque Parisienne

Cote entre 15 et 17/1. Elle a été malheureuse ces derniers temps mais peut se retrouver pour un accessit sur un parcours à sa convenance.



Le 4, Clarck Sotho

Cote entre 13 et 14/1. J’ai hésité avec Blue Story. Il peut, dans un bon jour, surprendre.

Le bon favori

