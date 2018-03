Quinté + : les favoris du Prix Dunette à Saint-Cloud

publié le 17/03/2018 à 07:43

16 partants s’élanceront, vers 15h15, au départ du Prix Dunette, samedi 17 mars à l’hippodrome de Saint-Cloud. La course se déroule sur une distance de 2100 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le 1 : Bubble Rani, cote entre 6 et 8/1.

Le 2 : Kailyn, cote entre 8 et 9/1.

Le 4 : Abadan, cote entre 10 et 12/1.



Le 6 : Running Waters, cote entre 7 et 9/1.



Le 3 : Equilady, cote entre 13 et 15/1.



Le 5 : Dorset Dream, cote entre 11 et 12/1.



Le 11 : Martini Gin, cote entre 18 et 20/1.



Le : Shaslika, cote entre 19 et 22/1.