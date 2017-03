Quinté + : les favoris du Prix Dunette

publié le 19/03/2017 à 07:53

La course du samedi 18 mars a lieu à l'hippodrome de Saint-Cloud. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du Prix Dunette sera donné à 15h15. 17 partants sont en lice, sur une distance de 2.100 mètres.





Le 1, La Milva

Cote entre 20 et 22/1. Un coup de cœur et de poker car elle est très chargée. Mais elle reste sur deux succès et je l'ai toujours appréciée. Essayons.

Le 15, Twistina

Cote entre 8 et 9/1. Elle arrive de Cagnes-sur-Mer en forme et Christophe Soumillon porte une livre pour la monter. C'est bon signe (voir vidéo).



Le 13, Loanne

Cote entre 6 et 7/1. Stéphane Pasquier conseille de la reprendre car elle est plus fraîche maintenant.



Le 2, Thisvi

Cote entre 6 et 7/1. Elle est expérimentée dans cette catégorie mais elle ne gagne presque jamais.



Le 4, Girl's Hope

Cote entre 10 et 12/1. C'est elle une nouvelle venue mais elle dépend maintenant d'un entourage redoutable. Méfiance...



Le 10, Sao Polo Menina

Cote entre 11 et 13/1. Même chose que la précédente.



Le 16, Etoile Esina

Cote entre 15 et 17/1. Ma dernière minute. Je la sens bien. Elle a un petit poids et un bon jockey cette fois.



Le 17, Numéro Treize



Cote entre 16 et 17/1. La plus légère mais attention elle tourne autour du pot et peut se révéler.

