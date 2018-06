Quinté + : les favoris du Prix du Roussillon

publié le 30/06/2018 à 06:21

16 partants s'élanceront, à 15h15, au départ du Prix du Roussillon ce samedi 30 juin à l’hippodrome d'Enghien. La course se déroule sur une distance de 2.150 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :





N°2 : AHRIMA TURGOT, cote entre 5 et 7/1.

N°10 : AZUR DES CAILLONS, cote entre 6 et 7/1.

N°12 : ROMI MMS, cote entre 8 et 10/1.



N°9 : ARRIVAL DE GINAI, cote entre 15 et 16/1.



N°11 : BALZAC DE SOUVIGNE, cote entre 16 et 17/1.



N°6 : BILY DE GUERINIERE, cote entre 10 et 11/1.



N°7 : ANGELO AM, cote entre 12 et 13/1.



N°1 : VOLNICO LA VALLEE, cote entre 14 et 16/1.