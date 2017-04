publié le 17/04/2017 à 06:36

La course du lundi 17 avril a lieu à l'hippodrome d'Auteuil. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du prix du Président de la République aura lieu à 13h47, pour une distance de 4.700 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :





Le 7, Mister Bali

Cote entre 7 et 8/1.

Il a remporté nettement la préparatoire, a donc été pénalisé de 4 kgs mais il ne cesse de progresser. Son entourage est confiant.

Le 9, Mon Nickson

Cote entre 10 et 12/1.

La dernière minute qui est parmi les favoris. C'est la chaleur de Maisons Laffitte.



Le 8, Vicomte d'Anjou

Cote entre 21 et 23/1.

Un outsider séduisant qui, bizarrement, est à l'arrivée une fois sur deux. C'est en principe la bonne.



Le 6, Forest Forest

Cote entre 15 et 17/1.

Il semble avoir été préparé pour cette épreuve. Méfiance...



Le 4, La Sulfureuse

Cote entre 18 et 20/1.

Une jument que j'aime bien mais qui n'a pas de marge au poids.



Le 18, Bazille

Cote entre 12 et 13/1.

Le second de la course de référence. Il a donc sa chance.



Le 11, Kyalco

Cote entre 17 et 20/1.

Il a des œillères pour le motiver. À voir...



Le 12, Cobra de Larre

Cote entre 10 et 15/1.

Il est en forme et peut surprendre encore une fois.

Le bon favori

Le 7, Mister Bali. Il a remporté brillamment la course préparatoire, il est bien entraîné, bien engagé et à mon avis en gros progrès. Sans incident il peut poursuivre sur sa lancée dans cette première épreuve de la journée.