Quinté + : les favoris du Prix du port du Havre

publié le 19/10/2017

16 chevaux seront, à 13h47, au départ du quinté de ce jeudi 19 octobre à l’hippodrome de Deauville pour le Prix du port du Havre. La course se déroule sur une distance de 1.500 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 2, XO

Il vient de débuter correctement contre des adversaires plus confirmés que lui dans les quintés mais il va progresser et le lot est à sa portée. Bonne chance

Le 7, Agua de Valencia

Ma dernière minute. Elle aussi vient de bien débuter contre Folie de Louise. Elle est bien engagée.



Le 1, Tres Belaffair

Il a du poids mais a déjà bien fait sur la piste.



Le 10, Melissa Jane

Ses 3 dernières courses sont régulières. Une chance logique ici.



Le 12, Mudawwan

Il court peu mais à bon escient. Possible révélation.



Le 13, Bella Bolide

Elle n'est pas mal placée au poids.



Le 4, Sanjita

Une Wertheimer en progrès.



Le 5, Lilly Kafeine

Elle est irrégulière mais pas impossible pour un accessit.

Le bon favori

