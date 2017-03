Quinté + : les favoris du Prix du Pays Basque

publié le 11/03/2017 à 06:45

La course du samedi 11 mars a lieu à l’hippodrome de Saint-Cloud. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros pour l’ordre et le numéro plus. Le départ de la course du prix du Pays Basque sera donné à 15h17. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.400 mètres.



Le 9, Tres Solid

Le 10, Storm River

Le 8, Sisyphe

Le 1, Max La Fripouille

Le 11, Beyond Limits

Le 2, Bunook

Le 3, Kalahari Soldier

Le 5, Allegro Forte

Le bon favori

Le numéro 9, Tres Solid, Cote entre 10 et 12/1. Il n'a pas de marge mais il arrive en forme après quelques bonnes courses à Cagnes-sur-Mer. J'en profite...