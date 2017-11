Quinté + : les favoris du Prix du Paddock

publié le 21/11/2017 à 06:17

16 chevaux seront, à 13h47, au départ du Prix du Paddock ce mardi 21 novembre. La course se déroule à l’hippodrome de Chantilly sur une distance de 1.600 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 10 : Cry Baby

Cote entre 5 et 7/1. Elle vient de bien débuter dans la spécialité et est bien engagée.



Le 3 : Lilly Kafeine

Cote entre 12 et 13/1. Son entourage est confiant (comme d'habitude) et elle vient de dominer un galopeur qui a gagné depuis. Outsider valable.



Le 5 : Highest Rockeur

Cote entre 13 et 14/1. Une des lignes que j'ai retenues. Il vient de bien s'imposer mais est pénalisé pour ce succès.



Le 13 : Wyck Hall

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Elle progresse et a tiré un bon numéro de corde.



Le 6 : Agua de Valencia

Cote entre 9 et 10/1. Une chance logique vu sa dernière sortie.



Le 16 : Blue Hills

Cote entre 22 et 23/1. Elle n'a pas de marge, je le reconnais, mais elle est expérimentée dans les handicaps.



Le 14 : Aufsteiger

Cote entre 13 et 15/1. Une écurie redoutable. On peut s'en méfier.



Le 4 : Time's Arrow

Cote entre 12 et 14/1. On en parle en bien. Il peut surprendre.

