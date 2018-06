Quinté + : les favoris du Prix du Mandinet

publié le 11/06/2018 à 07:19

16 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Prix du Mandinet ce lundi 11 juin à l’hippodrome de Maisons-Laffitte. La course se déroule sur une distance de 2.400 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :

Le N°2, MOST EMPOWERED

Le N°1, BHAGEERATHI

Le N°16, ETATINKA

Le N°10, GAROPABA

Le N°9, HARD TALK

Le N°11, LETTYT STORM

Le N°5, SOMMERY

Le N°8, FORTUNE DE MER

Le bon favori

Le N°2, MOST EMPOWERED. Cote entre 4 et 5/1. Elle vient de surprendre à ce niveau à Longchamp dans un lot plus relevé. Elle est certes pénalisée mais peut répéter.