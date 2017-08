Quinté + : les favoris du Prix du Hong-Kong Jockey Club

publié le 15/08/2017 à 07:40

16 chevaux seront, à partir de 15h15, au départ du quinté ce mardi 15 août à Deauville lors de la course du Prix du Hong-Kong Jockey Club. Une course de 1.900 mètres sur du plat. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 11 : Solemare

cote entre 6 et 7/1.

Il a bien couru pour ses débuts dans les quintés et trouve selon moi un lot plus faible. Il a donc une chance logique.

Le 6 : Front Contender

cote entre 8 et 9/1.

Elle a un bon numéro de corde et dépend d'une écurie dont on peut se méfier.



Le 1 : Yaabalady

cote entre 8 et 9/1.

Ma dernière minute. Elle a été préparée selon moi pour cette course sur une surface qu'elle apprécie. J'y crois.



Le 2 : Indian Skies

cote entre 10 et 12/1.

Le même profil que la précédente.



Le 7 : Blue Hills

cote entre 10 et 12/1.

Elle est expérimentée dans cette catégorie mais manque un peu de perçant.



Le 4 : Tres Belaffair

cote entre 15 et 17/1.

Son entourage est confiant et il est régulier. Mais il débute à Deauville



Le 10 : Golden Rajsa

cote entre 15 et 16/1.

Elle progresse un peu. Outsider valable.



Le 13 : Green Curry

cote entre 18 et 20/1.

Il est supplémenté mais difficile à évaluer. Affaire d'impression.

Le bon favori

