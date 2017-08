Quinté + : les favoris du prix du Haras Viejo Molino

publié le 06/08/2017 à 07:44

16 chevaux seront à 15h15 au départ du quinté du dimanche 6 août à Deauville (Calvados), sur une distance de 1.300 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 2, Absalon

Cote entre 4 et 5/1. Un Freddy Head sérieux, en forme et finalement bien placé au poids. La base.

Le 1, For Ever

Cote entre 10 et 12/1. Lui est chargé mais il apprécie le parcours. On doit s'en méfier malgré tout.



Le 4, Borsakov

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Il arrive au mieux pour cette course et il dépend d'un entrainement redoutable dans les quintés.



Le 7, Attilas

Cote entre 14 et 15/1. Son poids n'est plus un cadeau après ses deux derniers succès, mais sa forme plaide pour lui. Bon outsider.



Le 5, Lucky Team

Cote entre 9 et 10/1. Méfiance. Il retrouve une surface qu'il apprécie et il peut se distinguer cette fois.



Le 10, Victorious Champ

Cote entre 9 et 10/1. Il est rallongé mais incontournable dans cette catégorie.



Le 6, Sinbad

Cote entre 16 et 17/1. Le même entrainement redoutable que Borsakov.



Le 8, Der Graue

Cote entre 18 et 20/1. Encore un cheval pénalisé au poids pour ses récents succès. Mais il est étonnant en ce moment.

