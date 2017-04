Quinté + : les favoris du prix du Haras Royal de Meudon

publié le 18/04/2017 à 06:25

La course du mardi 18 avril a lieu à l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du prix du Haras Royal de Meudon sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice sur une distance de 1.900 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :



Le 5 : Mangusto

Cote entre 7 et 8/1. 6ème malheureux d'une course similaire, il ne devrait cette fois pas taper loin avec Stéphane Pasquier.

Le 7 : Westerwald

Cote entre 8 et 9/1. Lui débute dans les handicaps avec le 16 à l'extérieur. Il a montré des moyens. À voir.



Le 13 : Victorious Champ

Cote entre 9 et 11/1. Le plus expérimenté, bien sûr, mais il ne répète pas souvent ses bonnes performances. À voir encore.



Le 3 : Saon Secret

Cote entre 14 et 16/1. Il vient de décevoir. Je le reprends car il apprécie l'hippodrome et il vaut mieux que cela.



Le 2 : Galantes Ivresses

Cote entre 10 et 12/1. Elle s'endurcit mais porte du poids. Pour une place.



Le 4 : For Ever

Cote entre 14 et 16/1. Une écurie toujours redoutable.



Le 16 : Hatari

Cote entre 13 et 15/1. Ma dernière minute. Il est irrégulier mais je le sens à ce poids.



Le 12 : Dark Orbit

Cote entre 14 et 15/1. Il reste capable de se réveiller.

