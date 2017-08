Quinté + : les favoris du prix du Haras du Quesnay

publié le 07/08/2017 à 08:08

17 chevaux seront à 13h47 au départ du quinté du lundi 7 août à l'hippodrome de Clairefontaine. (Calvados), sur une distance de 2.400 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 1, Grand Trianon



Le 3, Dandy d'Arcis



Le 11, More Than This



Le 5, Bagel



Le 13, Shanakee



Le 2, Eagles Eyes



Le 12, Vasy Sakhee

Le bon favori

Le 4, Funny Kid

Cote entre 6 et 7/1. Il découvre la piste mais est régulier et à mon avis a été réservé pour cette course. J'y crois pour un bon comportement.