Quinté + : les favoris du Prix du Centre d'entraînement

publié le 09/03/2018 à 06:22

15 partants s’élanceront, à 13h47, au départ du Prix du Centre d'entraînement, vendredi 9 mars à l’hippodrome de Chantilly. La course se déroule sur une distance de 1.900 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 10 : Autarcie

cote entre 6 et 7/1. Elle est en forme, bien engagée et bien entraînée. Bonne chance, je crois, si le terrain lourd ne la rebute pas.

Le 2 : Miss Môme

cote entre 5 et 6/1. Elle revient de Cagnes-sur-Mer avec une bonne forme.

Le 1 : Marathon Man

cote entre 7 et 8/1. Il vient de décevoir mais Soumillon conseille de le racheter.



Le 4 : Baron

cote entre 11 et 12/1. Il n’est pas à 100%. Affaire d’impression. C’est Boudot.



Le 5 : Sa Tuna

cote entre 10 et 11/1. Elle fait ses courses. Pour une bonne place.



Le 8 : Must Be Amazing

cote entre 16 et 17/1. Elle monte de catégorie mais est en bonne forme.



Le 16 : Martini Gin

cote entre 13 et 16/1. Ma dernière minute. Elle progresse depuis son arrivée chez David Windrif et son petit poids est intéressant.



Le 9 : Moon Eclipse

cote entre 12 et 13/1. Encore un outsider valable pour une place.

