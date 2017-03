Quinté + : les favoris du Prix du Centre d'Entraînement

publié le 10/03/2017 à 06:43

La course du vendredi 10 mars a lieu à l’hippodrome de Chantilly. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros pour l’ordre et le numéro plus. Le départ de la course du prix du Centre d'Entraînement sera donné à 13h47. 17 partants sont en lice, sur une distance de 1.900 mètres.



Le 10, Hawwa

Le 2, Orfeas

Le 5, Happy Cause

Le 7, Ducale Di Maremma

Le 1, Isacc

Le 12, Diabolo James

Le 4, Ipanemo

Le 13, Aztec dreams

Le bon favori

Le numéro 10, Hawwa, Cote entre 8 et 10/1. Elle monte de catégorie mais est régulière et en forme. Ce n'est pas un penalty mais une bonne chance.