Quinté + : les favoris du Prix du Brésil (Prix d’Arras)

publié le 18/02/2018 à 06:42

18 partants s’élanceront, à 15h15, au départ du Prix du Brésil (Prix d’Arras), dimanche 18 février 2018 à l’hippodrome de Paris-Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.700 mètres. Voici les favoris de Dominique Cordier :



Le 12, Seibella Park

Le 15, Bellaya

Le 11, King Sir Kir



Le 4, This Is It



Le 6, Diamond



Le 13, Valfleury



Le 14, Atout du Hainaut



Le 18, Agi de Crennes

Le bon favori

