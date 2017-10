Quinté + : les favoris du Prix des Gobelins

publié le 16/10/2017 à 06:30

16 chevaux seront, à 13h47, au départ du quinté de ce lundi 16 octobre à l’hippodrome de Enghein pour le Prix des Gobelins. La course se déroule sur une distance de 2.150 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le N°3, BOCCACCIO Le N°2, BLUE STORY Le N°5, VICTORIA DE MARZY Le N°14, VIVIEN PEO Le N°9, VERTIGINOUS Le N°1, BLACK ATOUT Le N°15, MONTDORE Le N°7, VIVA DE LUNA

Le bon favori

Le N°3, BOCCACCIO.

Il tient la grande forme et est bien engagé. Il s'élance en tête et il reste sur un succès prometteur avec Franck Nivard, qui l’entraîne et le drive bien dans sa catégorie. C'est une logique priorité pour faire l'arrivée de cette première épreuve de l'après-midi.