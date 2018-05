Quinté+ : les favoris du Prix des Belles Filles à Longchamp

publié le 31/05/2018 à 06:46

Les courses ont lieu ce jeudi 31 mai à Longchamp. Tiercé-Quarté-Quinté dans le Prix des Belles Filles, 5ème course. 18 partantes. Départ vers 20h15.



Impossible ! Un quinté de pouliches méconnues et un gros peloton. À chacun les siens. Mais il est impossible d’avoir une étude sérieuse, désolé ( voir édito de mardi ) .

Miranda n° 13 : cote entre 13 et 15/1.

Elle, elle débute à Paris et n’a couru que 3 fois. Mais c’est une Rouget.

Made To Lead n° 4 : cote entre 14 et 15/1.

Une écurie surprenante. Méfiance.



Wayatouna n° 2 : cote entre 9 et 10/1.

Là un tandem en forme : Graffard / Boudot.



Fira n° 3 : cote entre 10 et 11/1.

Un tandem sérieux ici avec Pasquier et Le Drenn Doleuze .



Shenoya n° 6 : cote entre 14 et 16/1.

Une provinciale qui a quelques titres déjà.



Ever Love n° 8 : cote entre 15 et 16/1.

Une Wattel qui ne paraît pas avoir beaucoup de marge.



Chichi One n° 9 : cote entre 16 et 17/1.

Une surprise possible.

La favorite du jour

Cayo Coco n° 1 : cote entre 7 et 8/1.

Elle est brave et régulière mais chargée avec un mauvais numéro de corde. À voir.