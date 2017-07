Quinté + : les favoris du Prix de Vincennes

publié le 05/07/2017 à 06:22

La course du mercredi 5 juillet a lieu à l’hippodrome de Vichy. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix de Vincennes sera donné à 13h47. 15 partants sont en lice, sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 6 : Cronos d'Hameline

cote entre 7 et 8/1. Il a franchi un pallier en étant déferré et associé à Matthieu Abrivard. C'est encore le cas ce mercredi et c'est mon favori.

Le 7 : Cambridge

Cote entre 6 et 7/1. JMB est parti pour scorer sur cette piste. Sa partenaire a une chance logique ici.



Le 5 : Chiva Julry

Cote entre 10 et 12/1. Un bon outsider car elle fait toutes ses courses.



Le 8 : Belle d'Hermès

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Elle vient de battre son record et possède une belle pointe de vitesse finale.



Le 11 : Cachou d'Occagnes

Cote entre 9 et 10/1. Il a des titres mais demeure irrégulier. Cela dit, c'est Franck Nivard.



Le 10 : Capucine d'Avril

Cote entre 10 et 12/1. Elle a de bonnes lignes et sa chance est logique.



Le 9 : Black Rain

Cote entre 13 et 14/1. Encore un caractériel mais il trotte. À voir.



Le 13 : Baron du Chêne

Cote entre 17 et 20/1. Il rend 25 m, ce qui n'est pas évident, mais je m'en méfie un peu.

Le bon favori

Le 6, Cronos d'Hameline, Cote entre 7 et 8/1. Il a franchi un pallier en étant déferré et associé à Matthieu Abrivard. C'est encore le cas ce mercredi et c'est mon favori.