Quinté+ : les favoris du prix de Villeneuve-Sur-Lot à Vincennes

publié le 09/06/2018 à 07:00

Quinté du samedi 9 juin 2018 à Vincennes : En réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de Villeneuve-sur-Lot. 5ème course. Départ vers 15h15. 18 partants. Ils s’élancent tous au même poteau et il y a 2/3 bonnes priorités. C’est du trot, profitons en car il y a toujours un impossible au galop pour la 3ème place.



Le n°12 Cobra Ar Carac :

cote entre 4 et 5/1.

Il reste sur trois succès. Bonne priorité également.



Le n°18 Super Fez :

cote entre 7 et 8/1.

Le mieux engagé, qui retrouve Franck Nivard, mais je le préfère sur plus court.



Le n°6 Vixel :

cote entre 11 et 12/1.

Un chic trotteur qui fait toutes ses courses mais qui monte un peu de catégorie.

Le n°7 Balzac de Souvigne :

cote entre 15 et 16/1.

Lui n’est pas déferré ce qui me gène mais il a des moyens.

Le n°17 Aravis Roc :

cote entre 14 et 16/1.

Une chance pour une place.



Le n°8 Angel d'Or :

cote entre 16 et 17/1.

Ma timide dernière minute car c’est un outsider irrégulier mais il a quelques lignes en sa faveur.





Le favori du jour

Le n°10 Tesauro :

cote entre 5 et 6/1.

Il est bien disposé en ce moment, déferré et bien engagé. Un bon favori...