Quinté + : les favoris du prix de Villeneuve-sur-Lot

publié le 10/06/2017 à 07:51

La course du samedi 10 juin a lieu à l’hippodrome de Paris-Vincennes. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix Villeneuve-sur-Lot sera donné à 15 h 15. Quelque 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.850 mètres. Un prix intéressant avec des trotteurs qui s'élancent tous au même poteau. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 5, Alinea

Cote entre 9 et 11/1. Il est en forme et sur son meilleur parcours, mais comme me dit son entraîneur c'est dans la tête que cela se passe. S'il veut, il peut.

Le 13, Bob

Cote entre 5 et 6/1. La grande forme et un beau duo avec Raffin qui est confiant.



Le 10, Regio

Cote entre 14 et 16/1. Sa dernière tentative l'a montré en progrès. Il peut surprendre.



Le 8, Bily de Guerinière

Cote entre 9 et 10/1. Matthieu Abrivard ne cache pas que c'est une course visée pour son trotteur, qui est déferré des quatre pour l'occasion. Ma dernière minute, donc.



Le 3, King Sir Kir

Cote entre 11 et 12/1. Il redescend de catégorie avec Nivard mais doit rassurer car il reste sur deux disqualifications.



Le 16, Picone

Cote entre 15 et 16/1. Un Italien qui n'a pas de marge mais qui est en forme ascendante.



Le 15, Uranium

Cote entre 10 et 12/1. Il s'affirme à ce niveau et cette fois c'est JMB qui va pouvoir le canaliser.



Le 14, Vainqueur Highland

Cote entre 14 et 16/1. Il est sans doute meilleur piste plate mais c'est un 5ème possible, comme d'autres.

Le bon favori

Le 13, Bob. Placé en seconde position, il reste un sérieux concurrent avec une cote entre 11 et 12/1. Il redescend de catégorie avec Nivard mais doit rassurer car il reste sur deux disqualifications.