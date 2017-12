Quinté + : les favoris du Prix de Tourcoing

publié le 15/12/2017 à 06:14

18 chevaux seront au départ du Prix de Tourcoing cevendredi 15 décembre. Le départ est prévu à 13h47 et la course se déroule à l’hippodrome de Paris-Vincennes sur une distance de 2.850 mètres en spécialité attelé. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 17 Amarilla de Rabut

Cote entre 4 et 6/1. Elle vient de devancer mon favori. Les 2 se valent. Affaire d'impression.



Le 8 Alaro

Cote entre 14 et 15/1. Un Bigeon qui n'est pas un champion mais qui s'élance en tête.



Le 14 Viking Fromentro

Cote entre 7 et 9/1. Ma dernière minute car il est sérieux et compétitif en étant déferré comme aujourd'hui. À Thomas Levesque de jouer.



Le 7 À toi Jim

Cote entre 13 et 15/1. Un outsider séduisant sur ses courses de province mais il débute à Vincennes. À voir





Le 6 Artiste Vivanciere

Cote entre 10 et 11/1. Il vient de l'emporter pour sa rentrée en province. Sur sa lancée il arrive dans cette course avec Matthieu Abrivard. On peut s'en méfier.





Le 4 Vaillant Zailer

Cote entre 15 et 16/1. Sa dernière perf est excellente. Méfiance.





Le 15 Avrik de Guez

Cote entre 13 et 15/1. Une question de sagesse. Mais Jean-Michel Bazire le connaît.

Le bon favori

Le 18 Arius du Douet

Cote entre 5 et 6/1. Il retrouve Franck Nivard et est le plus riche du lot. Il est en plus très à l'aise sur le parcours.