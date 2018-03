Quinté + : les favoris du Prix de Sélection

publié le 03/03/2018 à 06:37

14 partants s’élanceront, à 15h15, au départ du Prix de Sélection, samedi 3 mars à l’hippodrome de Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.200 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le N°6, ERMINIG D'OLIVERIE

Le N°4, ERIDAN

Le N°5, ECU PIERJI

Le N°3, ELITE DU RUEL

Le N°12, CALY LOULOU

Le N°14, CHARLY DU NOYER

Le N°9, DAVIDSON DU PONT

Le N°1, EXPRESS JET

Le bon favori

Le N°6, ERMINIG D'OLIVERIE. Cote entre 3 et 4/1. La logique favorite de la course, qui est la meilleure de sa génération et est déferrée des quatre pieds pour cet engagement.