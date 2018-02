Quinté + : les favoris du Prix de Munich

publié le 10/02/2018 à 07:25

15 partants s'élanceront, à 15h15, au départ du Prix de Munich, samedi 10 février à l'hippodrome de Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.925 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 6, Bel Avis

Cote entre 3 et 4/1. Il est invaincu déferré des 4 cet hiver et se retrouve dans cette configuration bien engagé. Du JMB préparé aux oignons.

Le 2, Afghan Barbes

Cote entre 3 et 4/1. On ne peut rien lui reprocher et il peut bien sûr l’emporter également.

Le 4, Attacus

Cote entre 5 et 6/1. Ma dernière minute car j’ai une forme moyenne. Il vient d’étonner en dominant Afghan mais je pense que ce dernier peut repasser devant cette fois. En tout cas, c’est un candidat sérieux au podium car les Guarato reviennent en forme.



Le 7, Avenir de Blay

Cote entre 8 et 9/1. Il fait toutes ses courses cet hiver.



Le 9, Treasure Kronos

Cote entre 7 et 8/1. Elle vient de décevoir dans le Luxembourg dont elle était la favorite. On peut la racheter, bien sûr, en espérant que ce n’était pas un coup de fatigue.



Le 5, Unbridled Charm

Cote entre 11 et 12/1. Je le préfère sur plus long mais il est en bonne condition.



Le 11, Violine Mourotaise

Cote entre 15 et 16/1. Je l’ai légèrement préférée à Zonguldak et Bad Boy du Dollar, qui ont une chance similaire. Affaire d’impression.



Le 13, Zonguldak

Cote entre 14 et 16/1. Il vient de remontrer sa forme en dernier lieu et peut se placer s’il répète cette performance.

