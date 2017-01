Retrouvez les favoris de Bernard Glass pour le prix de Marseille du lundi 24 janvier à Cagnes-sur-Mer.

> Quinté + : les favoris du prix de Marseille Crédit Média : Bernard Glass Télécharger

Le quinté du mardi 24 janvier se déroule à Cagnes-sur-Mer avec 16 partants, sur une distance de 2.000 mètres.



Le 4 : Veakalto



Cote entre 4 et 6/1. Il est en forme et apprécie la piste. Bonne chance évidemment.



Le 6 : Multiple Chances

Cote entre 5 et 7/1. La ligne du précédent. Même chance.



Le 13 : Art of Zapping

Cote entre 8 et 10/1. Il me paraît bien engagé et est monté par Maxime Guyon.



Le 5 : Cayambe

Cote entre 9 et 10/1. Il est un peu irrégulier mais c'est Boudot.



Le 12 : New Outlook

Cote entre 11 et 13/1. C'est lui, je crois, qui décide.



Le 2 : Cozy Girl

Cote entre 10 et 12/1. Ma dernière minute. Elle est régulière, courageuse mais un peu chargée. C'est Soumillon, en forme, cela dit.



Le 9 : Heavensong

Cote entre 21 et 23/1. Un outsider valable quand même.



Le 10 : Mister Smart

Cote entre 13 et 16/1. Il déçoit un peu mais c'est Benoist.

Le bon favori

Le 4 Veakalto sera le logique favori, il est en forme, apprécie la piste et se trouve sur son meilleur parcours.