Quinté + : les favoris du prix de la ville de Cordemais

publié le 19/04/2017 à 06:19

La course du mercredi 19 avril a lieu à l'hippodrome de Cordemais. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Le départ de la course du prix de la ville de Cordemais sera donné à 13h45. 18 partants sont en lice sur une distance de 2.825 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :



Le 7 : Brennus Seven

Cote entre 4 et 6/1. Un Jean-Michel Bazire déferré au 1er poteau. Vu le lot, je prends.

Le 18 : Baladin Hongrois

Cote entre 10 et 12/1. Le meilleur du lot mais il n'est pas déferré. À voir.



Le 5 : Bandit du Coudou

Cote entre 9 et 10/1. La dernière minute. Tiens, il est déferré, tiens il part en tête, tiens c'est Matthieu Abrivard qui drive. Donc, cela roule.



Le 8 : Ablette Jihem

Cote entre 15 et 16/1. En tête, il peut garder un accessit.



Le 13 : Ténor d'Espiens

Cote entre 21 et 23/1. Un outsider qui me plait. Essayons.



Le 10 : Unctuous Charm

Cote entre 16 et 17/1. Il est bien engagé et bien drivé par Éric Raffin.



Le 17 : Berry Félin

Cote entre 9 et 11/1. Ce sera surtout une question de départ.



Le 1 : Urricane West

Cote entre 24 et 26/1. Il connait la piste mais il y a meilleur que lui. Pour une petite place.

Le bon favori

Le 7, Brennus Seven, cote entre 4 et 6/1. Un Jean-Michel Bazire déferré au 1er poteau. Vu le lot, je prends.