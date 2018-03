Quinté + : les favoris du Prix de la Seine-et-Marne

publié le 08/03/2018 à 06:22

16 partants s’élanceront, à 13h47, au départ du Prix de la Seine-et-Marne, jeudi 8 mars à l’hippodrome de Fontainebleau. La course se déroule sur une distance de 1.200 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 14 : Orangefield

cote entre 9 et 10/1. Il rentre, hélas, mais est confirmé dans cette catégorie. Je l’essaye malgré tout.

Le 7 : Join Us

cote entre 5 et 6/1. Lui a l’avantage d’avoir bien fait il y a peu et d’avoir terminé 2ème de cette course l’an passé.

Le 13 : Waleed

cote entre 14 et 15/1. C’est la ligne du précédent.



Le 5 : Dark Orbit

cote entre 11 et 13/1. Un spécialiste, encore, mais son entraîneur (Pantall) est en retard dans sa préparation. Pour une place.



Le 1 : Hopeless

cote entre 11 et 13/1. Ma timide dernière minute car il est très chargé, mais lui a des lignes avec Orangefield.



Le 15 : Quirinus

cote entre 15 et 17/1. Je l’aime bien et il est meilleur à Maisons-Laffitte, certes, mais son poids est tout de même intéressant.



Le 9 : Coco City

cote entre 21 et 23/1. Il rentre mais je prends date.



Le 12 : Royal Prize

cote entre 11 et 13/1. Pas sûr qu’il soit à 100% mais il a pour lui son expérience, pour une place.

Le bon favori

Le 14 : Orangefield, cote entre 9 et 10/1. Il rentre, hélas, mais est confirmé dans cette catégorie. Je l’essaye malgré tout.