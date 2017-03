Quinté + : les favoris du prix de la Seine et Marne

publié le 09/03/2017 à 06:32

La course du jeudi 09 mars a lieu à l’hippodrome de Fontainebleau. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros pour l’ordre et le numéro plus. Le départ de la course du prix de la Seine et Marne sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice, sur une distance de 1.200 mètres.



Le 9, Dark Orbit

Le 14, King David

Le 7, Nisham

Le 3, Mangusto

Le 13, Bullish Bear

Le 8, Sinbad

Le 4, City Money

Le 2, Haftohaf

Le bon favori

Le 9, Dark Orbit. Il a déjà gagné un Quinté + sur ce tracé en octobre 2016. Il se présente suffisamment affûté pour jouer un rôle de premier plan dans cette épreuve.