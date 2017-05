Quinté + : les favoris du Prix de la Plaine du Putois

publié le 04/05/2017 à 06:32

La course du jeudi 4 mai a lieu à l’hippodrome de Compiègne, dans l'Oise. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du Prix de la Plaine du Putois sera donné à 13h47. 14 partants sont en lice, sur une distance de 1.600 mètres. Les pronostics de Bernard Glass :





Le 7, Just Win

Cote entre 8 et 9/1. Elle m'a plu lors de sa dernière course et a été supplémentée pour courir ici. Si le terrain est à sa convenance, elle peut bien faire je crois.

Le 9, Skiperia

Cote entre 10 et 12/1. Une chic jument, en forme et à l'aise sur cette piste. Ma dernière minute.



Le 3, Ellecourt

Cote entre 9 et 10/1. L'une des deux Lellouche, qui est bien armé. Elle a un peu de marge sur ses dernières performances.



Le 2, Lbretha

Cote entre 6 et 7/1. La favorite, avec Benoist. Elle monte en puissance.



Le 13, Greenshoe

Cote entre 8 et 9/1. Une autre Graffard, qui présente aussi la précédente. Elle est courageuse.



Le 11, Shanawest

Cote entre 13 et 15/1. Sa catégorie mais elle est irrégulière.



Le 4, Thisvi

Cote entre 11 et 13/1. L'autre Lellouche, qui vaut mieux que sa course de rentrée.



Le 8, A Song For You

Cote entre 15 et 16/1. Le choix de Soumillon.

