Quinté + : les favoris du Prix de la Gironde

publié le 03/02/2018 à 06:46

14 partants s'élanceront, à 15h15, au départ du Prix de la Gironde ce samedi 3 février à l'hippodrome de Paris-Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 14 : Blé du Gers

cote entre 3 et 4/1. JMB a repris ce trotteur de chez Guarato et il vient déjà de faire mouche. Sur sa lancée et dans ce lot c’est une priorité.

Le 8 : Black Jack From

cote entre 6 et 7/1. Il vient d’enlever un quinté et part en tête. Chance logique avec Raffin.



Le 7 : Vixel

cote entre 8 et 9/1. Ma dernière minute. Il a terminé tout près du précédent la dernière fois et répète ses courses en ce moment.



Le 11 : Bora Bora Jiel

cote entre 8 et 9/1. Elle est douée mais un peu délicate. Si cela se passe bien elle peut tout aussi bien l’emporter.



Le 10 : Bahamas Quick

cote entre 6 et 7/1. Un Nivard/Leblanc très bien engagé en tête. Méfiance mais il est délicat lui aussi.



Le 4 : Vicomte de Corveil

cote entre 13 et 15/1. Les autres. Mes trois chevaux ont participé à l’arrivée d’une course le 15 décembre dernier sur ce parcours. Lui n’était que 4ème mais il a confirmé ensuite.



Le 5 : Vaillant Zailer

cote entre 16 et 17/1. Le 2ème de cette course mais il n’a pas couru depuis.



Le 2 : Ariane du Nil

cote entre 21 et 23/1. La 3ème de l’épreuve, qui surprend parfois.

