Quinté + : les favoris du Prix de la Côte d'Or

publié le 10/01/2018 à 06:17

18 partants seront, à 13h47, au départ du Prix de la Côte d'Or ce mercredi 10 janvier à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer. La course se déroule sur une distance de 2.925 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 16 : Aigle Jenilou

cote entre 5 et 6/1. Il paraît avoir été préparé pour cette course où il est bien engagé.

Le 18 : Colonel Bond

cote entre 5 et 7/1. Il vient de s'imposer sur cette piste avec Pierre Vercruysse. Chance logique encore.

Le 2 : Volcan du Vallon

cote entre 9 et 10/1. Ma dernière minute. Il reste sur quatre succès mais monte cette fois de catégorie. Cela dit, son entourage est confiant.



Le 6 : Canyon Castelets

cote entre 8 et 10/1. Il dépend de la redoutable écurie Ensch et en tête est bien engagé. Méfiance.



Le 4 : Veleury Derro

cote entre 16 et 17/1. Il n'a plus gagné depuis longtemps mais ses quatre dernières courses sont correctes. Pour une place, donc.



Le 12 : Bering

cote entre 11 et 12/1. Je me méfie des Martens à Cagnes, évidemment.



Le 9 : Uvidus

cote entre 14 et 16/1. Le plus riche du 1er poteau. Il peut en profiter.



Le 17 : Ara d'Ostal

cote entre 16 et 18/1. Je le situe mal mais c'est un outsider parmi d'autres.



