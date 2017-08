Quinté + : les favoris du Prix de l'Union de la presse

publié le 16/08/2017 à 06:37

16 chevaux seront, à partir de 13h47, au départ du quinté ce mercredi 16 août à Enghien lors de la course du Prix de l'Union de la presse. Une course de 2.150 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 3 : Yankee's Photo

cote entre 10 et 12/1.

Un outsider en tête et un trotteur irrégulier, mais qui reste sur une belle tentative. Il peut surprendre.

Le 1 : Speed Delicious

cote entre 8 et 9/1.

Elle a un bon numéro de corde et dépend d'une écurie dont on peut se méfier.



Le 6 : Auch

cote entre 5 et 6/1.

Ma dernière minute évidemment. Il est bien engagé et déferré des 4 pieds cette fois.



Le 7 : Powell Bi

cote entre 10 et 12/1.

La drive de Raffin et un concurrent capable du meilleur comme du pire.



Le 14 : Mind your face

cote entre 9 et 10/1.

Il a une bonne chance théorique, mais il part en seconde ligne.



Le 4 : Tres Belaffair

cote entre 15 et 17/1.

Son entourage est confiant et il est régulier. Mais il débute à Deauville



Le 11 : Big Headache

cote entre 10 et 12/1.

Il est surprenant en ce moment. Sur sa forme il peut encore étonner.



Le 4 : Vega Wic

cote entre 14 et 15/1.

Une bonne chance, mais elle monte quand même un peu de catégorie.



Le 12, Oro FKS,

cote entre 16 et 18/1.

En cas de défaillance des chevaux en vue, mais il manque un peu compétition.

Le bon favori

Le 3 : Yankee's Photo

cote entre 10 et 12/1.

Un outsider en tête et un trotteur irrégulier, mais qui reste sur une belle tentative. Il peut surprendre.