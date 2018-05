Quinté + : les favoris du Prix de l'Obélisque

publié le 26/05/2018 à 06:58

Seize chevaux s'élanceront au départ Prix de l'Obélique à l'hippodrome de Enghien ce samedi 26 mai, à 15h08. L'épreuve de trot se déroulera sur 2.150 mètres. Découvrez les favoris de Bernard Glass :



Le 16 : Diamond

cote entre 3 et 4/1. Le logique favori, pour sa forme et sa régularité (voir notre vidéo).

Le 12 : Auch

cote entre 7 et 10/1. Un spécialiste du tracé mais il s’élance en seconde ligne et est moins maniable que mon préféré.

Le 1 : Aufor de Mire

cote entre 8 et 9/1. Lui aurait préféré plus long et est un peu compliqué mais son entourage est confiant.



Le 5 : Baxter du Klau

cote entre 7 et 8/1. Un bon numéro et JMB mais il rentre (voir notre vidéo).



Le 9 : Buzz Mearas

cote entre 11 et 12/1. Il n’est pas bien engagé mais court propre à chaque fois.



Le 6 : Ustang Ludois

cote entre 14 et 15/1. Ma timide dernière minute. C’est pas mal ces derniers temps et il peut faire un truc.



Le 11 : Venezia de Mai

cote entre 18 et 20/1. Elle a une bonne réduction kilométrique sur ces parcours de vitesse mais sa forme est incertaine. Affaire d’impression.



Le 3 : Voeland

cote entre 21 et 23/1. Un autre outsider à qui j’ai trouvé une bonne performance qui lui donne une chance.

