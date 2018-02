Quinté + : les favoris du Prix de L'Ille-et-Vilaine

publié le 07/02/2018 à 06:19

18 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Prix de L'Ille-et-Vilaine, mercredi 7 février à l'hippodrome de Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.100 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 2, Abydos du Vivier

Cote entre 5 et 6/1. Un JMB multi-tâche qui est en forme et bien engagé. Ce n’est pas un penalty mais j’y crois.

Le 4, Rocket Zet

Cote entre 6 et 7/1. Il retrouve Matthieu Abrivard avec qui ça se passe bien.

Le 16, Romi MMS

Cote entre 11 et 12/1. Ma dernière minute. C’est Franck Nivard et une jument maniable qui, hélas, s’élance en seconde ligne. On va voir.



Le 17, This is it

Cote entre 9 et 10/1. Une spécialiste de ce parcours où elle n’a jamais déçu. Nonne chance encore.



Le 1, Showmar

Cote entre 12 et 13/1. Un Italien qui possède le meilleur temps sur le tracé. Méfiance.



Le 3, Seattle Bi

Cote entre 15 et 16/1. Un autre Italien, irrégulier mais pas nul. Pour une cote.



Le 6, Alf de Melandre

Cote entre 13 et 15/1. Pour la bonne réussite de David Thomain dans la course.



Le 8, Brisbane du Bourg

Cote entre 10 et 11/1. Éric Raffin y croit car elle revient bien. Affaire d’impression.

Le bon favori

Le 2, Abydos du Vivier

Cote entre 5 et 6/1. Un JMB multi-tâche qui est en forme et bien engagé. Ce n’est pas un penalty mais j’y crois.