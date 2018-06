publié le 02/06/2018 à 07:11

Les courses ont lieu ce samedi 2 juin à Longchamp. Tiercé-Quarté-Quinté dans Prix de l’Île de la Cité. 3ème course. Départ vers 15h15. 16 partants. Un prix de série au galop avec des concurrents en quête de rachat pour beaucoup. C’est ouvert, hélas.



Le 6 : Moonwalk Step

cote entre 10 et 12/1.

Il vient de décevoir après deux bonnes places dans les quintés. Son entraîneur pense qu’on peut le racheter.



Le 11 : Empire Hurricane

cote entre 7 et 8/1.

Un Allemand qui ne court qu’à bon escient quand il vient en France.

Le 3 : Admire Fuji

cote entre 9 et 10/1.

Il vient de surprendre en bien dans un récent quinté à Saint-Cloud. Pour une confirmation.

Le 16 : Chapardeuse

cote entre 14 et 16/1.

Elle a été malheureuse mais monte de catégorie. Une question de parcours.



Le 2 : Quevillon

cote entre 8 et 10/1.

On en attendait mieux dernièrement mais là, au contraire de la fois précédente, il descend de catégorie.



Le 5 : Idle Wheel

cote entre 13 et 15/1.

Ma dernière minute. Il est en progrès mais n’a pas de marge au poids. Une affaire d’impression. Je pense qu’on peut encore lui faire confiance.



Le 10 : Royal Prize

cote entre 15 et 16/1.

Une chance normale, ni plus ni moins.



Le 1 : Rogue Runner

cote entre 15 et 17/1.

Il est chargé mais je continue de me méfier de son entourage.