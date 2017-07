Quinté + : les favoris du Prix de l'Artois

publié le 10/07/2017 à 06:42

La course du lundi 10 juillet a lieu à l’hippodrome de Compiègne. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix de l'Artois sera donné à 13h47. 16 partantes sont en lice, sur une distance de 2.000 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 4, Point Blank

Cote entre 4 et 6/1. Il vient de faire l'arrivée d'une épreuve un peu plus relevée sur cette piste. S'il confirme, il sera sur le podium vu le lot modeste.

Le 3, Taratchi

Cote entre 6 et 7/1. Il vient de terminer sans le sillage de mon favori. Ma dernière minute par défaut.



Le 10, Fidji d'Arcis

Cote entre 9 et 10/1. Elle est sur la montante et a déjà bien couru ici.



Le 2, Prince Nomad

Cote entre 10 et 11/1. Il débute lui à Compiègne avec un peu de poids mais il est brave.



Le 14, Grey Sensation

Cote entre 11 et 13/1. Un bon élément du bas du tableau qui peut se distinguer.



Le 15, Sisyphe

Cote entre 11 et 13/1. Un brave serviteur qui a besoin de terrain souple. À voir s'il pleut comme annoncé.



Le 9, Viva la Vita

Cote entre 15 et 17/1. Son entourage est en forme. Révélation possible.



Le 6, King Driver

Cote entre 20 et 22/1. Pour une place comme d'autres.

Le bon favori

Le 4, Point Blank

Cote entre 4 et 6/1. Il vient de faire l'arrivée d'une épreuve un peu plus relevée sur cette piste. S'il confirme, il sera sur le podium vu le lot modeste.