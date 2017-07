Quinté + : les favoris du Prix de l'Allier

publié le 18/07/2017 à 06:35

La course du lundi 10 juillet a lieu à l’hippodrome de Vichy. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix de l'Allier sera donné à 13h47. 18 partants sont en lice, sur une distance de 1.600 mètres. Voici les favoris de Dominique Cordier :



Le 9, Romantic Pur



Le 7, Donuts Reyor



Le 6, Calamari



Le 2, Eternal Army



Le 13, Beama



Le 3, Aprilios



Le 4, Kayenne



Le 17, Kool and the Gang

Le bon favori

Le 9, Romantic Pur. C’est un concurrent qui a montré sa forme très récemment, à Dortmund en Allemagne. C’est un cheval de quinté, il retrouve sa catégorie, il est bien placé, il est capable de s’imposer.