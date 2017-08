Quinté + : les favoris du prix de Dozulé

publié le 18/08/2017 à 06:44

16 chevaux seront, à partir de 20h15, au départ du quinté ce vendredi 18 août à l'hippodrome de Cabourg lors de la course du Prix de Dozulé. La course se déroule sur une distance de 2.750 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 12, Shogun D.K.

Cote entre 5 et 6/1. A priori la bonne base car il a montré des moyens en France et en bonne forme.



Le 3, Snyting

Cote entre 13 et 15/1. Il n'est pas déferré et son entourage prend ses marque mais c'est Thomain et un bon suédois.



Le 2, Let it happen

Cote entre 10 et 12/1. La dernière minute mais il est irrégulier. Sans garantie.



Le 14, King Sir Kir

Cote entre 13 et 15/1. Lui aussi n'est pas de tous les jours.



Le 11, Digital Collection

Cote entre 12 et 14/1. Il est en bonne condition mais pas bien engagé.



Le 6, Botro Cayennais

Cote entre 16 et 17/1. Je me méfie de son entourage.



Le 8, Good's of Norway



Cote entre 10 et 12/1. Pour une place. Il est bien drivé



Le 15, Aldo d'Argentre



Cote entre 11 et 13/1. Attention à lui. J'aurais du le placer plus haut

Le bon favori

Le 12, Shogun D.K.

Cote entre 5 et 6/1. A priori la bonne base car il a montré des moyens en France et est en forme