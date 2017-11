Quinté + : les favoris du Prix de Cognac

publié le 09/11/2017 à 06:27

14 chevaux seront à 13 h 47 au départ du quinté de ce jeudi à l’hippodrome de Vincennes, pour le Prix de Cognac. La course se déroule sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 14, Viking Fromentro

Le 13, Balando

Le 10, All Feeling

Le 3, Bob

Le 9, Uranium

Le 1, As de Godisson

Le 8, Atino de L'Ormerie

Le 4, Agi de Crennes

Le bon favori

Le 14, Viking Fromentro. Il a pour lui sa grande forme, venant de faire l'arrivée de deux quintés, à Vincennes et à Enghien, et également, de trouver un engagement de choix, à la limite de la qualification.