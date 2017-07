Quinté + : les favoris du Prix de Bourgogne

publié le 12/07/2017 à 06:40

La course du mercredi 12 juillet a lieu à l’hippodrome de Maisons-Laffite. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix de Bourgogne sera donné à 13h47. 15 partants sont en lice, sur une distance de 2.000 mètres. Voici les favoris de Claude Piersanti :



Le 2, Caravagio

Le 12, Moonwalk step



Le 7, Fils prodigue



Le 10, Just win



L'As, Nice to see you



Le 9, Opulent d'Oroux



Le 4, Rubens

Le bon favori

Pour sa première tentative dans un gros handicap Quinté, Caravagio s'est classé cinquième sur cette piste sur 2.400 mètres. En revenant sur uen distance plus conforme à ses aptitudes, et sur une piste très assouplie à son entière convenance, il doit cette fois lutter pour la victoire. Caravagio, numéro 2, est le favori de Claude Piersanti.