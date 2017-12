Quinté + : les favoris du Prix de Blois

publié le 07/12/2017 à 06:14

18 chevaux seront au départ du Prix de Blois ce jeudi 7 décembre. Le départ est prévu vers 13h47 et la course se déroule à l’hippodrome de Paris-Vincennes sur une distance de 2.100 mètres. Voici les favoris de Claude Piersanti :



Le 11, Day or Night in

Le 4, Une Sérénade

Le 1, Quick Fix

Le 2, Testimonial OK

Le 7, Vulcain de Vandel

Le 3, Totem d'Azur

Le 8, Boeing du Bocage

Le 10, Apollon de Kacy

Le bon favori

Le 11, Day or Night in

Même avec son numéro en deuxième ligne, il a son mot à dire pour la victoire, grâce à de bons résultats ces dernières semaines.