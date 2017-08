Quinté + : les favoris du Prix de Bayeux

publié le 12/08/2017 à 08:29

18 chevaux seront, à 15h15, au départ du quinté du samedi 12 août à Deauville pour le Prix du Parisien/Aujourd'hui en France, sur une distance de 1.600 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d'euros. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le 2 : Mujeeb

Cote entre 7 et 8/1. Il monte de catégorie avec une pénalisation au poids pour son dernier succès. Mais c'est un Fraddy Head et il est en plein progrès. Peut être la seule base de la course.

Le 13 : Easterburg

Cote entre 11 et 13/1. Il est irrégulier mais c'est le choix de Boudot et son poids est plaisant.



Le 9 : Kool and the Gang

Cote entre 40 et 45/1. La note pour moi d'un quinté de vitesse. Il est donc rallongé et le lot est meilleur mais il y aura des surprises. Essayons.



Le 4 : Prince Apache

Cote entre 10 et 12/1. Le choix de Soumillon et un concurrent dans sa catégorie.



Le 1 : Baroudar

Cote entre 8 et 9/1. Il a le 18 à l'extérieur alors cela change à Deauville, ce peut être bon ou rédhibitoire. Mais c'est une chance théorique.



Le 15 : Raven Ridge

Cote entre 14 et 16/1. Ma dernière minute. Il adore lui le tracé rectiligne mais bon ce n'est pas la régularité ! A voir.



Le 5 : Weeken

Cote entre 24 et 26/1. Un autre outsider qui dépend d'une écurie adroite.



Le 18 : Ducale Di Maremma

Cote entre 15 et 16/1. Le plus petit poids qui vaut peut être mieux que ses dernières sorties.

Le bon favori

Le 2, Mujeeb, cote entre 7 et 8/1. Il monte de catégorie avec une pénalisation au poids pour son dernier succès. Mais c'est un Fraddy Head et il est en plein progrès. Peut être la seule base de la course.