Quinté+ : les favoris du prix de la Fontaine de Carpeaux à Longchamp

publié le 10/06/2018 à 07:13

Le quinté du samedi 9 juin 2018 : Les courses ont lieu ce dimanche 10 juin à Paris-Longchamp. Tiercé, quarté, quinté dans le prix de la Fontaine de Carpeaux. 3e course. Départ vers 15h15. 16 partantes. Un petit prix de série sur 1600 mètres de la Moyenne piste avec un lot d’assez bonne qualité. C’est ouvert sans grande favorite hélas.



Le n°14 Arcadia :

Cote entre 5 et 7/1. Elle joue de malchance mais c’est une attentiste et cela comporte des risques. Cela dit son entraîneur est en forme et elle est bien placée au poids.



Le n°3 Kayenne :

Cote entre 7 et 8/1. Elle, elle est très sérieuse mais n’a pas de marge, à cause de cela, au poids.



Le n°10 Golden Rajsa :

Cote entre 7 et 8/1. Ma dernière minute. Elle vient de répéter plusieurs bonnes performances mais a tiré le 16 à l’extérieur. À son jeune jockey de jouer...

Le n°8 Passion Nonnantaise :

Cote entre 10 et 11/1. Son avant-dernière tentative est meilleure que la dernière. Chance pour une place.

Le n°6 Yanling :Cote entre 14 et 15/1. Même chose que la précédente (voir vidéo).





Le n°4 Cry Baby :

Cote entre 14 et 15/1. Elle est assez régulière mais n’a pas de marge au poids non plus. Une question de parcours.



Le n°5 Beama :

Cote entre 10 et 11/1. Elle se retrouve et peut se placer évidemment avec Mickael Barzalona.



Le n°13 Panameras :

Cote entre 17 et 18/1. Elle a tiré un bon numéro de corde l’as et peut donc surprendre. Mais il lui manque un peu de gnac.

Le favori du jour

