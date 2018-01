publié le 07/01/2018 à 07:44

17 chevaux seront, à 15h15, au départ du quinté de ce dimanche 7 janvier à l’hippodrome de Vincennes pour le Prix de Lille-Prix Bold Eagle. La course se déroule sur une distance de 2.100 mètres. Le montant de la tirelire est de un million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 12 : In Vain Sund

Un coup de poker dans la mesure où il fait une rentrée après une longue absence et à un bon niveau. Mais il a des titres à ce niveau et est bien drivé par Pierre Levesque.

Le 9 : Afghan Barbes

Le favori logique car il a remporté deux courses et pris une seconde place cet hiver. Mais il a le 9 ce qui m'embête un peu.

Le 8 : Cobra Bleu

Il monte en progression cet hiver et ne va plus tarder à faire parler de lui. Mais je le préfère lui sur plus long.



Le 1 : Carabinieri

Il va apprécier le raccourcissement de la distance mais va devoir éviter d'être piégé avec l'as à la corde.



Le 7 : Unero Montaval

Lui aurait préféré plus long mais avec Nivard il peut encore étonner.



Le 3 : Caïd Griff

Ma dernière minute. C'est la redoutable écurie suédoise de Daniel Reden et il revient bien après des ennuis de santé.



Le 4 : Attacus

Un Guarato qui a sa chance mais que je préfère sur plus long.



Le 14 : Bel Avis

Un JMB dont on peut se méfier pour une place.

Le bon favori

Le 9, Afghan Barbes, le favori logique car il a remporté deux courses et pris une seconde place cet hiver. Mais il a le 9 ce qui m'embête un peu.